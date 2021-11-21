 CardinalSports - VIDEO: Kahil Fennell previews Detroit Mercy
News More News
{{ timeAgo('2021-11-21 14:12:11 -0600') }} basketball Edit

VIDEO: Kahil Fennell previews Detroit Mercy

Ty Spalding • CardinalSports
Publisher
@TySpalding

Kahil Fennell previews Louisville vs. Detroit Mercy.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}