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VIDEO: Kenny Payne - App State Postgame

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Kenny Payne discusses the loss to Appalachian State.

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