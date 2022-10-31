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VIDEO: Kenny Payne Lenoir-Rhyne Postgame

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Kenny Payne discusses the loss to Lenoir-Rhyne.

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