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VIDEO: Kenny Payne - Pitt Postgame Press Conference

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Kenny Payne discusses the loss to Pitt.

(Video courtesy of Panther Lair - Rivals)

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