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VIDEO: Kenny Payne previews first exhibition

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Kenny Payne discusses Louisville's first exhibition game.

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