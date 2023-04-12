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VIDEO: Linebacker K.J. Cloyd ready to take advantage of his opportunity

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Linebacker K.J. Cloyd discusses the linebacker group, the new coaching staff, and more.

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