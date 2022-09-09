News More News
{{ timeAgo('2022-09-09 23:42:10 -0500') }} football Edit

VIDEO: Louisville 20, UCF 14 - Scott Satterfield Press Conference

Ty Spalding • CardinalSports
Publisher
@TySpalding

Scott Satterfield addresses the media following Louisville's 20-14 win.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}