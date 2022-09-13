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VIDEO: Louisville coaches preview FSU

Ty Spalding • CardinalSports
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Scott Satterfield, Lance Taylor, and Bryan Brown discuss the home opener.

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