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VIDEO: Louisville coordinators, players preview Georgia Tech

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Brian Brohm, Ron English, Jack Plummer, and Ashton Gillotte address the media ahead of Louisville's first game against Georgia Tech.

OC BRIAN BROHM

DC RON ENGLISH

QB JACK PLUMMER

DL ASHTON GILLOTTE

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