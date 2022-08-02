 CardinalSports - VIDEO: Louisville DC Bryan Brown - Media Day
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VIDEO: Louisville DC Bryan Brown - Media Day

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Louisville defensive coordinator Bryan Brown talks to the media.

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