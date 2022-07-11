 CardinalSports - VIDEO: Madden Sanker explains commitment to Louisville
News More News
{{ timeAgo('2022-07-11 20:02:08 -0500') }} football Edit

VIDEO: Madden Sanker explains commitment to Louisville

Ty Spalding • CardinalSports
Publisher
@TySpalding

Madden Sanker goes in depth about why he chose the Cardinals.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}