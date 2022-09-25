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VIDEO: Malik Cunningham & Trevion Cooley - USF Postgame

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Malik Cunningham and Trevion Cooley address the media following Louisville's 41-3 win over USF.

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