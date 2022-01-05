 CardinalSports - VIDEO: Matt Cross previews Pittsburgh
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VIDEO: Matt Cross previews Pittsburgh

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Matt Cross previews the matchup with Pittsburgh.

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