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VIDEO: Mike James & Brandon Huntley-Hatfield - Bellarmine Postgame

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Louisville players talk to the media about what went wrong in the loss to Bellarmine.

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