 CardinalSports - VIDEO: Mike Pegues previews Clemson
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VIDEO: Mike Pegues previews Clemson

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Louisville Interim HC Mike Pegues looks ahead to tomorrow's matchup with Clemson.

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