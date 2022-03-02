 CardinalSports - VIDEO: Mike Pegues - Virginia Tech Postgame
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VIDEO: Mike Pegues - Virginia Tech Postgame

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Louisville Interim HC Mike Pegues weighs in on the loss to Virginia Tech.

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