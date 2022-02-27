 CardinalSports - VIDEO: Mike Pegues - Wake Forest Postgame
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VIDEO: Mike Pegues - Wake Forest Postgame

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Mike Pegues weighs in on the loss to Wake Forest.

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