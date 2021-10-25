 CardinalSports - VIDEO: NC State's Dave Doeren talks Louisville
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VIDEO: NC State's Dave Doeren talks Louisville

Ty Spalding • CardinalSports
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VIDEO: NC State's Dave Doeren talks Louisville

(Courtesy of The WolfPacker/Rivals)

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