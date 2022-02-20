 CardinalSports - VIDEO: Noah Locke - Clemson Postgame
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VIDEO: Noah Locke - Clemson Postgame

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Louisville guard Noah Locke discusses the win over Clemson.

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