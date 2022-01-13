 CardinalSports - VIDEO: Noah Locke & Sydney Curry - NC State Postgame
News More News
{{ timeAgo('2022-01-13 16:29:53 -0600') }} basketball Edit

VIDEO: Noah Locke & Sydney Curry - NC State Postgame

Ty Spalding • CardinalSports
Publisher
@TySpalding

Noah Locke and Sydney Curry talk to the media following the loss to NC State.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}