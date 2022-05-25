 CardinalSports - VIDEO: Payne & Wagner - 5/24
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VIDEO: Payne & Wagner - 5/24

Ty Spalding • CardinalSports
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VIDEO: Kenny Payne and Milt Wagner

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