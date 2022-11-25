News More News
{{ timeAgo('2022-11-25 09:22:15 -0600') }} basketball Edit

VIDEO: Postgame Press Conference - Cincinnati

Ty Spalding • CardinalSports
Publisher
@TySpalding

Kenny Payne and Brandon Huntley-Hatfield recap the Maui Invitational.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}