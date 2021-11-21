 CardinalSports - VIDEO: Reece Gaines Press Conference
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VIDEO: Reece Gaines Press Conference

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Reece Gaines addresses the media for the first time on the Louisville staff.

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