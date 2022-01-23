 CardinalSports - VIDEO: Russ Smith Retirement Ceremony
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VIDEO: Russ Smith Retirement Ceremony

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Full video of the Russ Smith jersey retirement ceremony:

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