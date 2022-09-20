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VIDEO: Satterfield, Taylor, & Brown - Pre USF

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Scott Satterfield, Lance Taylor, and Bryan Brown recap the loss to Florida State and look ahead to South Florida.

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