 CardinalSports - VIDEO: Scott Satterfield - Fall Camp
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VIDEO: Scott Satterfield - Fall Camp

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Scott Satterfield recaps Louisville's latest scrimmage.

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