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VIDEO: Scott Satterfield - James Madison Postgame

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Scott Satterfield discusses the win over James Madison.

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