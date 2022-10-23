News More News
{{ timeAgo('2022-10-23 11:10:30 -0500') }} football Edit

VIDEO: Scott Satterfield - Pitt Postgame

Ty Spalding • CardinalSports
Publisher
@TySpalding

Scott Satterfield addresses the media following the win over Pitt.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}