 CardinalSports - VIDEO: Scott Satterfield - Spring Game Presser
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VIDEO: Scott Satterfield - Spring Game Presser

Ty Spalding • CardinalSports
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Scott Satterfield weighs in on the end of spring practice.

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