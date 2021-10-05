 CardinalSports - VIDEO: Scott Satterfield Weekly Presser
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VIDEO: Scott Satterfield Weekly Presser

Ty Spalding • CardinalSports
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