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Video: Senior guard El Ellis Previews FSU

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

El Ellis discusses the win over Georgia Tech, and looks ahead to FSU.

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