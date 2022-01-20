 CardinalSports - VIDEO: Sydney Curry addresses the media - NC State Postgame
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VIDEO: Sydney Curry addresses the media - NC State Postgame

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Louisville F/C Sydney Curry discusses the win over NC State.

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