 CardinalSports - VIDEO: Sydney Curry - Pittsburgh Postgame
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VIDEO: Sydney Curry - Pittsburgh Postgame

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Sydney Curry talks to the media after the win over Pittsburgh.

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