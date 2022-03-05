 CardinalSports - VIDEO: Sydney Curry - Virginia Postgame
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VIDEO: Sydney Curry - Virginia Postgame

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Sydney Curry talks to the media following the loss to UVA.

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