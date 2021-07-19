 CardinalSports - VIDEO: Tyler Harrell Press Conference - 7/19/21
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VIDEO: Tyler Harrell Press Conference - 7/19/21

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Louisville wide receiver Tyler Harrell addresses the media.

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