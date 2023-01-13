News More News
{{ timeAgo('2023-01-13 18:47:01 -0600') }} basketball Edit

Video: UofL head coach Kenny Payne previews UNC

Ty Spalding • CardinalSports
Publisher
@TySpalding

Kenny Payne talks to the media about the matchup with UNC.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}