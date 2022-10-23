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VIDEO: Yasir Abdullah & Ben Perry - Pitt Postgame

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Louisville's Yasir Abdullah and Ben Perry address the media.

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