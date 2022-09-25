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VIDEO: Yasir Abdullah & YaYa Diaby - USF Postgame

Ty Spalding • CardinalSports
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Yasir Abdullah and YaYa Diaby discuss the win over South Florida.

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