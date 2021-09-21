 CardinalSports - WATCH: Cole Bentley - Wednesday Post Practice Presser
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WATCH: Cole Bentley - Wednesday Post Practice Presser

Ty Spalding • CardinalSports
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