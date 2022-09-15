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Dave Lackford • CardinalSports
Staff Writer
@RivalsDave

Dave Lackford joins the Florida State Rivals site to talks Cards and Noles.

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