News More News
{{ timeAgo('2022-09-29 19:57:07 -0500') }} basketball Edit

WATCH: Denny Crum Hall Dedication

Ty Spalding • CardinalSports
Publisher
@TySpalding

UofL unveils the brand-new Denny Crum Hall.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}