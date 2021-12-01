 CardinalSports - WATCH: Jarrod West & El Ellis - Michigan State Postgame
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WATCH: Jarrod West & El Ellis - Michigan State Postgame

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Jarrod West and El Ellis discuss the loss to Michigan State.

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