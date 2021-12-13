 CardinalSports - WATCH: Josh Heird Press Conference - 12/13/21
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WATCH: Josh Heird Press Conference - 12/13/21

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Josh Heird talks to the media for the first time as interim AD.

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