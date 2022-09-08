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Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Ty Spalding, the publisher of Cardinal Sports on the Rivals.com network, talks with Brandon Helwig about the state of UL heading into this matchup.


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