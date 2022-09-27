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WATCH: Rivals scouts Louisville commits Pierce Clarkson and DeAndre Moore

Ty Spalding • CardinalSports
Publisher
@TySpalding

The Rivals national team attended a St. John Bosco game earlier this year, and got footage of Louisville commits Pierce Clarkson and DeAndre Moore.

Check out the Louisville commits in action by clicking on the clips below:

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