WATCH: Rivals scouts Louisville commits Pierce Clarkson and DeAndre Moore
The Rivals national team attended a St. John Bosco game earlier this year, and got footage of Louisville commits Pierce Clarkson and DeAndre Moore.
Check out the Louisville commits in action by clicking on the clips below:
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