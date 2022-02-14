 CardinalSports - WBB Jeff Walz Postgame Press Conference vs Notre Dame 2.13.22
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WBB Jeff Walz Postgame Press Conference vs Notre Dame 2.13.22

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Jeff Walz discusses the win over Notre Dame:

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