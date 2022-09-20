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Everything Jeff Scott said on Tuesday of Louisville game week

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

South Florida Bulls head coach Jeff Scott met with the media Tuesday to provide injury updates and to discuss Saturday afternoon’s opponent – the Louisville Cardinals.


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