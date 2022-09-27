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Football Weekly Press Conference Pre Boston College 9/27/2022

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Louisville coaches look back at the South Florida game and preview Boston College.

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