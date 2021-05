CardinalSports - Handful of Cards ink free agent deals

Louisville running back Javian Hawkins was expected to be drafted somewhere in the middle rounds of the 2021 NFL Draft, but that didn't come to fruition. Instead, he signed a free agent deal shortly after the conclusions of the draft, joining a handful of other Louisville players who did the same.

Javian Hawkins - Atlanta Falcons

If there's a silver lining with Hawkins going undrafted, it's the situation he landed in with the Atlanta Falcons. The Falcons don't have a running back on the roster who is a clear-cut No. 1 back, and they didn't use any draft picks on that position. Hawkins will have an opportunity to make the final roster if he can find the form he had at Louisville, where he rushed for over 2,000 yards. Hawkins reunites with his offensive coordinator, Dwayne Ledford, who took a position with the Falcons in the offseason. The details of the UDFA deal are out, and the Louisville running back will get $35,000 guaranteed.

Jared Goldwire - Los Angeles Rams

Louisville defensive tackle Jared Goldwire signed a UDFA deal with the LA Rams, joining teammate Tutu Atwell. Goldwire had an extremely productive final year at Louisville, and with his size and versatility, I wouldn't be surprised to see him get a chance at making the final roster. Goldwire's deal is worth $50,000, all of which is guaranteed.

Dorian Etheridge - Atlanta Falcons

Dorian Etheridge is headed to the Atlanta, and is the second Louisville player to finalize a UDFA deal with the Falcons. The details of Etheridge's deal are not confirmed.

Marlon Character - Kansas City Chiefs

