News More News
{{ timeAgo('2022-11-06 11:38:49 -0600') }} football Edit

Highlights: Louisville vs. JMU

Ty Spalding • CardinalSports
Publisher
@TySpalding

WATCH: Louisville beats James Madison, 34-10.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}